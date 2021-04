CarGarantie vise un score étale en 2021

Le confinement généralisé pousse la filiale nationale du garantisseur à jouer la carte de la prudence sur le front des prévisions. CarGarantie pense enregistrer autant de contrats qu'en 2020, en restant fidèle à ses positions.

"Très acceptable" aura été le bilan de l'année 2020, selon les propres termes de Gil Warembourg, le directeur de CarGarantie France. Le relatif maintien du marché des véhicules d'occasion aura permis au garantisseur d'ouvrir 30 000 nouveaux contrats par l'intermédiaire des professionnels. Une performance que le garantisseur entend rééditer au cours de cet exercice 2021 plein d'incertitude, a-t-il confié au Journal de l'Automobile, le 1er avril 2021.

"Notre objectif sera de faire autant qu'en 2020 car il est peu évident de se projeter, a commenté Gil Warembourg, les dernières semaines nous ont montré dans le Nord et l'Ile-de-France que lorsque les contraintes sanitaires deviennent plus fortes, les gens ne se déplacent pas et cela nuit aux affaires. Nous serons donc prudents sur les ambitions". Encore modeste en France, CarGarantie n'en est pas moins un acteur de poids en Europe avec un peu moins d'un million de nouveaux contrats signés l'an passé.

La filiale nationale pourrait saisir les opportunités représentées par tous les nouveaux acteurs du secteur de l'occasion. Il n'en sera rien. Gil Warembourg tient aux fondamentaux du groupe. "CarGarantie doit rester un levier de fidélisation pour les concessionnaires et les distributeurs, il n'est pas question pour le moment de créer d'autres modèles économiques", dit-il. Cela a été fait dans d'autres filiales, mais traiter en direct avec l'automobiliste n'entre pas dans la liste des velléités du directeur hexagonal. Le BtoBtoC restera la règle.

Désireux de s'emparer pleinement du sujet des véhicules d'occasion, les concessionnaires consultent de plus en plus le garantisseur. "Nos produits étaient prêts pour cette évolution du secteur, soutient Gil Warembourg, nos clients n'auront pas à attendre des mises à jour du catalogue". Cela est d'autant plus vrai pour les gammes de véhicules électrifiés pour lesquelles les interfaces sont aux normes depuis 2015. "Pour le moment les véhicules électriques ne révolutionnent pas le contenu des produits car les volumes sont trop faibles. Cela viendra avec le temps", ajourne-t-il le débat.

Qu'en est-il alors des vieux VO tant prisés des consommateurs ? CarGarantie s'adapte aux partenaires. Les constructeurs comme les concessionnaires cherchent à élargir le spectre de leurs offres. "Nous ne constatons pas d'augmentation significative de la sinistralité sur les modèles les plus âgés", rapporte le directeur tout en gardant une forme de réserve devant la multiplication des initiatives.