Philippe Canetti quitte DAF Trucks France pour le groupe RCM

Directeur général de DAF Trucks France depuis 2011, Philippe Canetti rejoint SAGA Mercedes (groupe RCM), au poste de directeur des activités trucks.

Le groupe vendéen RCM étoffe ses équipes avec la nomination, effective le 7 avril 2021, de Philippe Canetti au poste de directeur des activités trucks. Il aura pour mission de développer les activités véhicules industriels Daimler / SAGA en France et en Europe.

"Le véhicule industriel est à l’origine de la SAGA, depuis 50 ans. Nous allons, autour de l’arrivée de Philippe, projeter l’entreprise et la préparer aux défis et aux changements futurs", a déclaré Ronan Chabot, PDG de RCM. Rappelons que le distributeur compte aujourd'hui 14 sites Daimler Trucks en France, en Belgique et en Suisse.

Philippe Canetti a commencé sa carrière en 1995 chez Général Motors UK/France avant de rallier, en 2005, le groupe Kia Motors France en tant que directeur du réseau. En 2008, il rejoint DAF Trucks France au poste de directeur commercial avant d’en prendre la direction générale en mai 2011.