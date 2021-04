Trustoo lève 900 000 euros pour intensifier les inspections de VO

La start-up lyonnaise spécialisée dans l'inspection des véhicules a annoncé avoir bouclé un tour de table de 900 000 euros afin de financer ses projets de développement. Trustoo veut recruter et ouvrir de nouveaux marchés.

Ils en parlaient depuis quelques mois, la chose est désormais actée. Maxence Ghintran et Alexis Harnist, les cofondateurs de Trustoo, ont achevé leur quête de fonds. Lundi 12 avril 2021, la start-up lyonnaise spécialisée dans les inspections de véhicules d'occasion pour le compte de prospects a annoncé avoir levé la somme de 900 000 euros pour financer les projets de développement inscrits sur la feuille de route.

Un tour de table qui a vu l'arrivée au capital de business angels et d'investisseurs privés, parmi lesquels se trouvent Christophe Sapet, fondateur de Navya, et le fonds d’investissement HCPV Ventures composé notamment de Liyes Haddad, le directeur de la division industrie de Navya. Des soutiens attirés par les perceptives qu'offre Trustoo : au cours du second semestre 2020, la plateforme de mise en relation a connu une croissance moyenne de 15 %. Une période marquée notamment par des extensions du service aux pays frontaliers comme l'Allemagne, la Belgique et la Suisse.

Fort de ces nouvelles ressources financières, Trustoo entend accélérer sur les marchés français et belge en signant des accords avec des infomédiaires, comme cela a été fait avec Leparking.fr et ParuVendu. Il est également prévu de commencer à proposer la prestation dans trois nouveaux pays européens. Enfin, la société fondée en 2018 et qui revendique 750 partenaires inspecteurs entend créer une offre dédiée aux entreprises désireuses d'être accompagnées dans leur démarche d'approvisionnement.

La notion de territorialité n'est pas le seul item à traiter avec les fonds levés. "Ces 900 000 euros vont nous permettre d’investir dans la technologie, a expliqué Maxence Ghintran dans un communiqué, avec d’une part, la digitalisation de notre rapport d’inspection qui nous permettra d’identifier les usures anormales fréquentes, les défauts récurrents et d’autre part, le recourt à l’intelligence artificielle pour accompagner nos spécialistes dans leurs missions, et aller encore plus loin dans la sécurisation des particuliers".