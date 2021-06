Ford recrute Franck Louis-Victor, un ex-Renault

Franck Louis-Victor rejoint Ford en qualité de vice-président en charge des nouveaux business. Il va notamment s’atteler au développement des véhicules autonomes et des services de mobilité.

En charge de l’amélioration de l’expérience multimédia pour les passagers de voitures autonomes et connectées au sein du groupe Renault depuis 2018, Franck Louis-Victor (48 ans) rejoint Ford en qualité de vice-président avec la responsabilité du développement de nouveaux business.

Il chapeautera à ce titre les travaux du groupe dans le domaine des véhicules autonomes et des services de mobilité, ainsi que l’incubateur Ford X. Sa mission consistera également à identifier, avec son équipe, les domaines dans lesquels Ford sera en mesure d’apporter des expériences clients plus enrichissantes.

"Nous accélérons le développement de technologies de rupture et nous nous concentrons sur le fait d'être un leader dans les domaines qui améliorent les relations avec les clients et leur offrent une liberté de mouvement accrue, déclaré Jim Farley, PDG de Ford. Franck a une grande expérience qui aidera son équipe et Ford à développer de nouvelles idées". Ford précise que Scott Griffith, le PDG de Ford Autonomous Vehicles and Mobility Businesses, rendra compte au nouvel arrivant.