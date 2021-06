Renault s'allie à Bosch pour son nouvel outil de diagnostic

Le groupe Renault annonce le lancement de sa nouvelle génération d’outils de diagnostic, Alliance Diagnosis Tool. Conçue avec Bosch, cette dernière permet une connexion directe "over the air".

Depuis mai 2021, les ateliers Renault et Dacia bénéficient d’un nouvel outil de diagnostic : Alliance Diagnosis Tool (ADT). Développée avec le partenariat du groupe Bosch, cette solution est disponible pour tous les véhicules équipés de la nouvelle architecture électronique, à commencer, dès cette année, par les derniers Trafic et Kangoo pour la marque au losange.

Selon le constructeur, ADT se distingue par sa connexion "over the air" (OTA), qui permet de connecter les ateliers de réparation aux véhicules avant même leur arrivée. Grâce à cette technologie, les devis et diagnostics seront simplifiés tandis que l’immobilisation des véhicules se verra réduite. Objectif : accélérer les opérations de réparation et améliorer leur qualité tout en optimisant la productivité du réseau.

"L'Alliance Diagnosis Tool est la première étape de la transformation digitale du service après-vente de Renault Group. Notre nouvel écosystème va changer l’expérience client en après-vente, tout en apportant une productivité accrue dans nos ateliers. ADT doit nous permettre d'être « best in class » en matière de diagnostic", souligne Hakan Dogu, senior vice-président après-vente de Renault Group.