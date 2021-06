Peugeot 308 SW, le volume en plus

La nouvelle génération de la 308 apparaît en version SW, reprenant à son compte toutes les évolutions proposées par la berline. Avec des arguments supplémentaires au niveau du volume de coffre et de l’habitabilité.

Après avoir révélé la berline en mars 2021, Peugeot dévoile à présent la déclinaison SW de la nouvelle 308. Une seconde proposition avant tout destinée aux professionnels, qui représentent 70 % de la clientèle de ce segment, généralement à la recherche d’habitabilité et de volume de coffre.

Ils seront servis avec cette 308 SW qui se distingue justement de la berline sur ces deux aspects. Le volume de coffre grimpe à 608 litres sur les versions thermiques – 412 litres pour la berline – et 548 litres sur les versions PHEV. Quant à l’habilité, elle se veut plus généreuse grâce à un empattement allongé de 55 mm, atteignant 2 732 mm, ce qu’apprécieront tout particulièrement les passagers arrière.

Pour le reste, que ce soit au niveau des équipements et des motorisations, la 308 SW se veut rigoureusement identique à la berline. Sous le capot, les clients auront le choix entre deux propositions hybrides rechargeables, à savoir l’Hybrid 180 e-EAT8 de 180 ch associant un moteur essence 1,6 l PureTech de 150 ch, un moteur électrique de 81 kW et une batterie de 12,4 kWh, et l’Hybrid 225 e-EAT 8 de 225 ch se composant d’un moteur essence 1,6 l PureTech de 180 ch associé aux mêmes composants électriques. Ces deux propositions naviguent aux alentours de 60 km d’autonomie en tout électrique pour des rejets de CO2 débutant à 25 g/km.

Un TCO thermique/hybride proche

La gamme conventionnelle thermique marie essence et diesel avec, dans la première catégorie, les 1,2 l PureTech 110 BVM6 et 130 BVM6/EAT8, et dans la seconde le 1,5 l BlueHDi 130 BVM6 et EAT8. A ce stade, les consommations ne sont pas communiquées, Peugeot se contentant d’évoquer une gamme débutant à 115 g/km de CO2. La marque tient par ailleurs à souligner que son objectif est de proposer un TCO (coût d’usage) proche entre les versions thermiques et hybrides en prenant compte divers éléments comme les valeurs résiduelles, les incitations financières et fiscales, les coûts de maintenance ou encore le coût de l’énergie. Des éléments auxquels les entreprises seront évidemment très attentives.

En termes d’équipements, la 308 SW n’apporte rien de plus que la 308 berline qui fait figure d’épouvantail sur son segment. Le niveau est donc élevé avec un i-Cockpit nouvelle génération s’articulant autour d’un combiné digital en trois dimensions, d’un écran de 10 pouces, d’un volant compact et de touches i-toggles. A cela s’ajoutent des prises USB, un bataillon d’aides à la conduite, un chargeur smartphone par induction, un hayon à ouverture automatique, un pare-brise chauffant ou encore un système de contrôle de la qualité de l’air à bord.

Un arsenal relativement complet pour la catégorie qui permettra à cette 308 SW "made in France", car assemblée à Mulhouse, de revendiquer sans l’ombre d’un date le statut de référence face à des concurrentes comme la Volkswagen Golf SW, la Renault Megane SW, la Skoda Octavia Combi, la Seat Leon SW, la Toyota Corolla Touring Sports ou la Kia ProCeed. Il faudra toutefois patienter plusieurs mois avant d’apprécier son réel potentiel, les premières livraisons étant prévues début 2022.