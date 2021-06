Novares investit à Lens

L'équipementier français a complétement remis à niveau son centre de recherche Powertrain de Lens. Un investissement nécessaire pour rester en pointe et prendre le tournant électrique.

Le centre d'expertise de Lens (62) est l'un des fleurons de la recherche de Novares. A lui seul, il représente un tiers des 200 brevets déposés par l'équipementiers français. Ce centre, spécialisé dans les pièces plastiques pour les moteurs, va suivre la tendance du moment et, peu à peu, passer de pièces pour moteurs thermiques à celles pour moteurs électriques.

Ce centre d'excellence et d'innovations, bâti sur 7 500 m2, emploie 160 personnes. Il s'est illustré en concevant des pièces en plastique remplaçant celles en métal. De quoi réduire le poids et le coût de certains composants, Novares avance une réduction comprise entre 30 et 50 %. Les investissements réalisés aujourd'hui vont, selon le groupe, permettre de relever de nouveaux défis en proposant des pièces plus écologiques et plus durables tout en réduisant les émissions de CO2.

"Dans le nouveau centre d’expertise de Lens, nos équipes disposeront des meilleures installations pour développer leurs innovations. Mais il deviendra aussi un pôle international d’excellence dans lequel nous pourrons présenter à nos clients les fruits de nos investissements importants dans la R&D, et leur montrer comment ces innovations permettront aux véhicules de demain de répondre aux défis urgents de la préservation de l’environnement", a expliqué Pierre Boulet, directeur général de Novares.

Le centre de Lens est l'un des huit centres de recherche de Novares dans le monde. En revanche, il s'agit de l'un des trois dédiés à l'activité Powertrain, c'est-à-dire aux pièces plastiques pour les moteurs. Les deux autres sont aux Etats-Unis et en Chine.