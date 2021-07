Grégory Gouillardon à la tête du service presse d’Audi France

Audi France a nommé le successeur de Guillaume Jolit, parti chez Renault, au poste de chef du service presse et relations publiques. Il s’agit de Grégory Gouillardon qui évoluait auparavant au sein du service marketing.

Grégory Gouillardon est le nouveau chef du service presse et relations publiques d’Audi France. En poste depuis le 1er juillet 2021, il succède à Guillaume Jolit qui a récemment rejoint Renault en qualité de directeur de la communication produit.

Avant sa prise de fonction, Grégory Gouillardon évoluait déjà au sein d’Audi France, et ce depuis une dizaine d’années. Titulaire d’un Master 2 en gestion et ressources humaines et après quelques années de conseil en marketing et formation réseau pour le compte de la marque aux anneaux, il avait rejoint Volkswagen Group France en 2011 en tant que responsable des programmes qualité service d’Audi.

Après quoi il a intégré les rangs de l’équipe marketing, en 2015, pour prendre en charge les événements corporate de la marque, les salons grands publics ainsi que les activités de communication expérientielle à destination des clients de la marque, dont l’animation du programme Audi driving experience.

En tant que chef du service presse et relations publiques, il reporte directement à Lahouari Bennaoum, le directeur général d’Audi France. Il intègre par la même occasion le comité de direction.