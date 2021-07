L'ex-concession Ford de Mantes-la-Ville accroche le panneau Distinxion

Ludovic Bourdais, ancien distributeur Ford à Mantes-la-Ville (78) et Vernon (27), prend le panneau Distinxion et va distribuer en parallèle la marque chinoise Seres .

Depuis le 30 juin dernier, Ludovic Bourdais, qui était concessionnaire et réparateur agréé Ford à Mantes-la-Ville (Yvelines) et Vernon (Eure) ne distribue plus la marque officiellement. La zone de chalandise de Mantes-la-Jolie est reprise par la concession Alliance Mantes à Buchelay (Yvelines), détenue par le groupe Priod.

Ludovic Bourdais ne quitte pas le monde de l'automobile pour autant. Il prendra le panneau Distinxion (Mantes-la-Ville), ainsi que la nouvelle marque chinoise 100 % électrique Seres (Mantes-la-Ville et Vernon) et à l'autonme, la marque de voitures sans permis Ligier (Mantes-la-Ville). Il détient également les panneaux AD, Bosch Car Service et de location de voitures UCAR. L'entreprise qui fête son centenaire cette année, a réalisé un chiffre d'affaires de dix millions d'euros et emploie 31 personnes.