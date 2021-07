Volvo et Geely créent Aurobay

La marque suédoise et sa maison mère chinoise ont créé Aurobay, une entité dédiée aux motorisations regroupant à la fois les blocs thermiques, les transmissions et les solutions hybrides.

Dans la vaste réorganisation des activités entre Geely et Volvo, les deux sociétés ont décidé de créer une coentreprise dédiée aux motorisations. Baptisée Aurobay, cette entité sera responsable des moteurs thermiques (nécessaires aux modèles hybrides rechargeables), des transmissions et des solutions hybrides.

"Aurobay sera dans un premier temps détenue conjointement par Volvo Cars et Geely Holding et, dans le cadre de la création d'Aurobay, Volvo Cars cèdera dans les mois à venir à la joint-venture tous les actifs détenus dans sa filiale en propriété exclusive Powertrain Engineering Sweden, y compris son usine de production de moteurs située à Skövde, en Suède, ainsi que l'équipe de recherche et développement qui y est associée, de même que son usine de production de moteurs en Chine et d'autres actifs pertinents" précise le constructeur dans un communiqué.

Volvo va ainsi concentrer ses ressources sur l'électrification de sa gamme. Pour mémoire, la marque suédoise souhaite que les véhicules électrifiés représentent 50 % de ses ventes mondiales en 2025 . Ce mix intégrera 50 % de PHEV dont le moteur thermique sera fourni par Aurobay. Pour le 100 % électrique, l'échéance a été fixée à 2030.

Du point de vue de Geely, Aurobay fournira les différentes marques de son portefeuille et permettra ainsi d'accroitre les synergies opérationnelles, industrielles et financières. Des économies d'échelle qui pourront aussi bénéficier à d'autres constructeurs car Geely prévoit que cette coentreprise fournira aussi d'autres constructeurs.