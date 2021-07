Alfa Romeo centrée sur la qualité

A l'occasion d'une réunion avec 150 fournisseurs, Jean-Philippe Imparato, le directeur général d'Alfa Romeo, a martelé que la qualité doit rester une priorité absolue de la marque italienne.

Avec la création de Stellantis, puis l'arrivée de Jean-Philippe Imparato à sa tête, la marque Alfa Romeo se réorganise et pose les bases de l'univers premium qu'elle doit représenter dans le groupe aux 14 marques.

Ainsi, après avoir revu le lancement de certains produits, l'état-major de la marque a reçu, dans l'usine de Pomigliano en Italie, les fournisseurs travaillant sur le futur SUV Tonale. Une rencontre avec 150 fournisseurs placée sous le signe de la qualité, une "qualité, sans compromis" indique même le constructeur.

Il faut dire que le Tonale est le symbole de la relance d'Alfa Romeo. Il sera commercialisé en Europe à partir de juin 2022. Jean-Philippe Imparato a fait de la qualité une priorité absolue. "Pour y parvenir, nous commençons par la sélection des matériaux. Nos fournisseurs sont les compagnons d'un voyage qui a pour destination le premier modèle électrifié de la marque et qui doit disposer de l'ADN authentique Alfa Romeo et des plus hauts standards de qualité" a expliqué le directeur général.