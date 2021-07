Stellantis recrute son directeur technique chez Amazon

Le groupe Stellantis a annoncé la nomination de Ned Curic au poste de directeur technique à compter du 30 août 2021. Ce dernier occupe actuellement le fauteuil de VP d'Alexa Automotive, chez Amazon.

Il n'y a pas que Jeff Bezos qui quittera le groupe Amazon durant l'été. Le vice-président d'Alexa Automotive, Ned Curic, profitera aussi de la période estivale pour changer de vie et rejoindre les rangs de Stellantis au titre de directeur technique (CTO). Une fonction qui le met en lien étroit avec Carlos Tavares, le directeur général.

La nomination de Ned Curic à ce poste n'a rien d'une surprise. Précédé d'une renommée mondiale, cet expert en technologie de pointe a mené un travail d'organisation commerciale et technologique de la branche automobile du groupe Amazon depuis 2017. Tout récemment, l'assistant vocal Alexa a notamment fait son entrée dans les habitacles de Jeep, notamment.

Il connaît l'industrie automobile. Entre 2015 et 2017, Ned Curic figurait dans l'état-major de Toyota Connected, la division regroupant les ingénieurs logiciels, les analystes de données et les concepteurs. Une fonction assurée après avoir été CTO de Toyota Motor North America. A ce titre, la future recrue de Stellantis supervisait la planification et l'exécution de la stratégie de transformation digitale, de l'innovation et de la technologie avancée, des data, du marketing digital, du cycle de vie client, des plateformes véhicules et des technologies des voitures connectées, de l’architecture d'entreprise et des services.

L'arrivée d'un tel profil dans les hautes sphères de Stellantis dit tout de la volonté de Carlos Tavares de transformer en profondeur l'entreprise et les produits commercialisés sur les différents marchés. Le capitaine d'industrie français dit de lui qu'il "jouera un rôle essentiel et primordial pour définir l'orientation stratégique de la mobilité, du développement et de la croissance future de notre entreprise afin d’être à la pointe de l'industrie automobile".