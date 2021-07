Emil Frey France s’essaye à la réparation itinérante

Marque d’Emil Frey France, Autosphere innove dans le domaine de l’après-vente avec l’Atelier Mobile. Un nouveau service d’entretien et de réparation de proximité mis à l’essai depuis le 1er juillet 2021.

Dans la concession BMW/Mini de La Teste de Buch (33), ce ne sont plus les automobilistes qui viennent à l’atelier mais l’inverse. Depuis le 1er juillet 2021, le point de vente du groupe Emil Frey France propose en effet un nouveau service de réparation et de maintenance itinérant, baptisé Atelier Mobile.

Destinée aux professionnels comme aux particuliers, cette prestation est accessible dans un rayon de 30 km autour de la concession. Elle permet aux clients de bénéficier d’un large panel d’intervention à domicile ou sur leur lieu de travail : entretien, freinage, pneumatique, climatisation, électricité et électronique, vitrage, essuyage, éclairage, équipements et accessoires, etc. Les déplacements sont facturés à hauteur de 30 euros TTC et la prise de rendez-vous s’effectue en ligne ou par téléphone auprès de la concession.

Labelisé Garage Propre, l’Atelier Mobile garantit, en outre, que la récupération et le traitement des pièces remplacées sont effectués dans le respect de l’environnement et des réglementations. Formés aux interventions sur site, les techniciens s’engagent à protéger le sol lors de leurs opérations pour laisser l’espace aussi propre qu’à leur arrivée.

Un test avant un éventuel déploiement national

Mis à l’essai pendant plusieurs mois, ce service doit permettre à Emil Frey France de tester "l’appétence du marché" local avant un possible déploiement national, dans les 250 concessions Autosphère du groupe.

"Anticiper les besoins de nos clients, répondre à leurs attentes en leur proposant un service de proximité (à domicile, au bureau) ; telle est la philosophie d’Autosphere. Il nous apparaît primordial aujourd’hui de nous réinventer, de poursuivre dans l’innovation, et de proposer une nouvelle offre adaptée, pour simplifier l’entretien de son véhicule. Les résultats de cette première phase test seront un indicateur pour déployer prochainement ces solutions à un niveau national", confirme Hervé Miralles, président du groupe Emil Frey France et Belgique.

Précisons que le leader de la distribution automobile tricolore n’est pas le premier concessionnaire à s’essayer à ce type de service. Ces derniers mois, les groupes BYmyCar ou encore LG avaient aussi mené des initiatives similaires.