Jean-Pierre Jaussaud nous a quittés

Vainqueur des 24 Heures du Mans 1978 et 1980, Jean-Pierre Jaussaud nous a quittés. Pilote touche-à-tout, il a également brillé dans de nombreuses disciplines, de la F3 à la F2 en passant par le Dakar.

Jean-Pierre Jaussaud est passé une dernière fois devant le drapeau à damier à l'âge de 84 ans. Le pilote normand, né à Caen en 1937, est décédé dans la nuit du 21 au 22 juillet 2021.

Véritable pilote touche-à-tout, il a notamment brillé aux 24 Heures du Mans en décrochant deux fois la victoire, en 1978 avec Alpine-Renault et Didier Pironi, et en 1980 avec Jean Rondeau sur la Rondeau M379. Une classique mancelle dont il prit le départ 13 fois entre 1966 et 1983, enregistrant également, en plus des deux victoires, trois 3e places en 1973, 1975 et 1976.

Mais son palmarès est bien plus vaste. Après des débuts en karting, Jean-Pierre Jaussaud a décroché le premier volant Shell de l'histoire en 1963. Il enchaîna ensuite les championnats de F3 et F2. Il sera sacré champion de France de F3 en 1970 mais avant cela il y a eu de nombreuses victoires et certaines vont compter plus que d'autres, comme celle du Grand Prix F3 de Monaco en 1968. Il décrochera ensuite le titre de vice-champion d'Europe de F2 en 1972.

Il goûta à la Formule 1 en 1980 mais comme pilote essayeur de la jeune écurie Renault F1. Il s'essaya aussi en championnat de voiture de tourisme, en production (avec un titre de champion de France en 1979) et même au Dakar où il décrocha la 3e place de l'édition 1982 remportée par les frères Marreau et leur R20. Véritable amoureux du sport automobile, il participa aussi à des rallyes, des rallye-cross et même des auto-cross.

La 8e édition des 24 Heures de kart Jean-Pierre Jaussaud, que son fils Eric organise les 18 et 19 septembre 2021 sur le circuit de Mer (41), va prendre une saveur toute particulière.

L'ensemble de la rédaction du Journal de l'Automobile présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jean-Pierre Jaussaud.

Didier Pironi et Jean-Pierre Jaussaud, sur les Champs Elysées, après la victoire aux 24 Heures du Mans en 1978.