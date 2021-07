Les ventes de véhicules électriques ont doublé en Europe

Les immatriculations de véhicules électriques ont bondi de 124 % en Europe au premier semestre 2021. Les modèles électrifiés (HEV, PHEV et BEV) ont atteint une part de marché de 35,2 % au deuxième trimestre de l'année.

Avec 483 539 immatriculations durant le premier semestre 2021, en croissance de 124 %, les ventes de véhicules électriques ont plus que doublé en Europe. Un an plus tôt, ils représentaient seulement 215 861 unités.

Selon les chiffres de l'ACEA, les chiffres sont encore meilleurs sur le seul deuxième trimestre avec un bond de 223,4 %, permettant aux VE de s'adjuger 7,5 % du marché avec 284 614 unités, contre 88 007 durant la même période en 2020.

Les modèles hybrides rechargeables font encore mieux avec 256,4 % de gagnés au deuxième trimestre (279 436 unités) et +200,9 % sur le premier semestre (527 369 unités). Sur le seul deuxième trimestre, les PHEV pèsent 8,4 % du marché. Les modèles hybrides (HEV) ont dominé les énergies alternatives avec une part de marché de 19,3 % (541 162 unités).

Les voitures à moteurs essence ont représenté au deuxième trimestre moins de la moitié des ventes européennes, avec 1,17 million de véhicules vendus et 41,8 % de parts de marché, contre 51,9 % au deuxième trimestre 2020. La chute est aussi au rendez-vous pour les Diesel avec une part de marché passant de 29,4 % à 20,4 % d'une année sur l'autre.