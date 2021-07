Valeo retrouve des couleurs au premier semestre 2021

Bien que son chiffe d'affaires soit en baisse de 8 % par rapport à 2019, Valeo marque un bon premier semestre 2021 avec un résultat net de 90 millions d'euros et un carnet de commandes au beau fixe.

Freiné par la pénurie de composants électroniques, l'équipementier Valeo a publié, jeudi 22 juillet 2021, un chiffre d'affaires de près de 9 milliards d'euros pour le premier semestre, dont 7,5 milliards d’euros sur les activités première monte, en baisse de 8 % par rapport à 2019.

Le groupe a enregistré sur cette période un résultat net de 90 millions d'euros, à comparer avec sa lourde perte de 1,21 milliard d'euros au premier semestre 2020.

"L'activité du premier semestre a été affectée par la pénurie en composants électroniques pénalisant la chaîne d'approvisionnement et les plannings de production de nos clients, a souligné Jacques Aschenbroich, le PDG de Valeo. Mais grâce à notre positionnement unique dans les domaines de l'électrification et des aides à la conduite, nous avons surperformé la production automobile de plus de 10 points dans chacune des régions par rapport au premier semestre 2019."

La marge d'EBITDA, à 13,4 % du chiffre d'affaires, est en légère hausse par rapport au premier semestre 2019. En parallèle, le groupe dispose d’un cash flow libre de 145 millions d’euros.

Il a également confirmé ses perspectives pour l'année 2021, "malgré une croissance de la production automobile plus faible que prévue et l'augmentation du prix des matières premières", a indiqué le groupe. Ce dernier table sur un chiffre d'affaires de 18,2 milliards d'euros et un EBITDA à 13,4 % du chiffre d'affaires. Valeo est en effet confiant en l'avenir avec des prises de commandes élevées de 10,6 milliards d’euros, auxquelles s’ajoutent 1,1 milliard d’euros de commandes pour Valeo Siemens eAutomotive (avec AFP).